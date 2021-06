So reagieren die Royals auf die Geburt von Harrys Tochter

Royal-Experten werten die Wahl des Namens als Signal oder gar Friedensangebot an die Royal Family. In den letzten Monaten schien das Verhältnis zwischen Harry und seinen Verwandten nämlich komplett zerrüttet. In mehreren Interviews klagte er über sein früheres Leben hinter den Palastmauern und hielt auch mit Vorwürfen gegen seine Familie nicht hinter dem Berg.