Ariella Kaselin (36) hat in ihrem Leben viel erreicht: Silber bei einer Weltmeisterschaft im Kunstturnen, zweimal Bronze in der Europameisterschaft und einmal sogar Gold. Ihre blonden Haare trug sie dabei stets lang und meist straff zusammengebunden am Hinterkopf. Das ist nun nicht mehr nötig, denn die 36-Jährige verabschiedete sich von ihrer wallenden Haarpracht und trägt nun einen schicken Kurzhaarschnitt – gestylt von Star-Coiffeur Martin Dürrenmatt (32) höchstpersönlich, der regelmässig Stars wie Stefanie Heinzmann (34) oder Sandra Boner (49) frisiert.