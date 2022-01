Baby Luisa beflügelt Feuz für die Rennen auf der Streif

Wo das Wetter also ein kritischer Faktor bleibt, hat das Schicksal bei Feuz in den letzten Tagen sowas von mitgespielt. Denn neben allen anderen Zweifach-Erfolgen befeuert den Emmentaler seit kurzem auch das zweifache Papa-Glück. Am Sonntag ist seine zweite Tochter Luisa zur Welt gekommen – und hätte sich in sportlicher Hinsicht keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können. Unmittelbar nach den Rennen in Wengen reiste Feuz nach Hause nach Österreich, wo Partnerin Katrin Triendl, die heute 35 Jahre alt wird, einen Tag später das zweite Mädchen zur Welt gebracht hat.