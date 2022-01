Nicht nur Feuz' Baby hat ideales Timing an den Tag gelegt

Und so steht auch einer Teilnahme am Abfahrtsklassiker in Kitzbühel vom Wochenende nichts im Wege. Auch die Streif werden die Abfahrer dieses Jahr gleich zwei Mal runtersausen – wie vergangene Saison. Damals konnte Feuz eine Lücke in seinem Palmarès schliessen, als er zum ersten Mal die Abfahrt in Kitzbühel gewann. Und das gleich doppelt. Nun also hat er dank des perfekten Timings von Luisa die Chance, seine Siege zu verteidigen. Hätte sich das Mädchen kommendes Wochenende angekündigt, hätte Feuz den Weltcup-Event sausen lassen, ohne mit der Wimper zu zucken. «Dann würde ich auf ein Rennen verzichten und mit dem Heli ins Spital fliegen», hatte er schon im Herbst im «Blick» angekündigt. «Die Familie ist mir nun einmal x-mal wichtiger als ein weiterer Sieg am Lauberhorn oder in Kitzbühel.»