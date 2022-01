Das hat auch die auf der ganzen Welt verstreute Familie der Bernerinnen mitbekommen. «Sie haben sich per Facetime zusammengetan und so die Matches geschaut», erzählt Anouk. Nun schmiede der Vergé-Dépré-Clan den Plan, gemeinsam die Beachvolleyball-Tour in Paris zu besuchen. «Ich bin nicht so sicher, wie gut diese Idee ist. Schon unser Papa muss auf der Tribüne jeweils aufpassen, um nicht zu viel zu kommentieren», meint Anouk augenzwinkernd. Dass sie ein Stück weit das Temperament ihres Vaters – einst französischer Volleyball-Nationalspieler – geerbt habe, könne sie allerdings nicht leugnen. Inzwischen sind die Schwestern beim Permakulturfeld ihrer Cousine angelangt. Fiona Roche, 35, ist nach einem Meeresbiologiestudium und Jobs im Ausland nach Guadeloupe zurückgekehrt, pflanzt Früchte, Gemüse und Medizinalpflanzen an und zeigt den Leuten, wie sie besser im Einklang mit der Natur leben . «Solches Wissen weiterzugeben, ist hier dringend nötig», so Zoé.