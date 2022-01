Bei diesen SRF-Sportmoderatoren lodert das Liebesfeuer

Ein Jahr nach seiner Trennung von Ehefrau Vera hat der SRF-Sportmoderator das Glück in der Liebe wieder gefunden. Wer die neue Partnerin an seiner Seite ist, will er noch nicht verraten. «Es ist mir mehr denn je wichtig, meine Privatsphäre zu wahren», begründet er diesen Entscheid. Doch so viel plaudert er aus: Mit seiner Partnerin, die «extrem sportlich ist», sei er «wieder recht fit» geworden. «Wandern, Ski fahren, langlaufen – wir machen alles Mögliche», schwärmt er.