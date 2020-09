Bei Rogers Sprüchen schmilzt nicht nur Mirka dahin

Es dauert nicht lange, und die beiden werden ein Paar. Obwohl Mirka zunächst Bedenken hat. «Du bist so jung. Fast noch ein Baby», platzt es beim ersten Kuss aus ihr heraus. Doch die paar Jährchen Unterschied können ihrer Liebe letztlich nichts anhaben – 20 Jahre gemeinsames Glück demonstrieren dies eindrucksvoll. In den letzten zwei Dekaden, wovon die Federers elf Jahre verheiratet sind, haben sich einige Liebeserklärungen angesammelt, die das 39-jährige Tennis-Ass seiner grossen Liebe öffentlich gemacht hat. Die Geschichte der Federers – eine Liebe in folgenden zauberhaften Quotes.