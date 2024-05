Comedy-Star Viktor Giacobbo zu Besuch im Sikypark

Sie alle sind in Gefangenschaft geboren und hätten in der Wildnis keine Chance zu überleben. Und jedes hat seine eigene Geschichte. Zum Beispiel Jacco, der Kakadu, der so überzüchtet wurde, dass er nicht fliegen kann. Oder die weissen Wölfe Nikita und Baloo, die als Hunde inklusive Hundepass in die Schweiz geschmuggelt wurden. Oder das Löwenpaar Timba und Zumba, das aus dem aufgelösten Raubtierpark des bekannten Tierdompteurs René Strickler in den Sikypark kam.