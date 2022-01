Die Bekanntgabe ihrer Trennung gehen VIPs ganz divers an

Eine Trennung mit einem Knutsch-Foto bekanntgeben? Das geht, wie uns Kate Bosworth, 39, vergangenes Jahr demonstriert hat. Ein überglücklich anmutendes Paar bestehend aus der Schauspielerin und ihrem Ehemann Michael Polish schreit nun wirklich nicht «Trennung». Doch in einem liebenswürdigen Statement in der Bildunterschrift hat sie bestätigt, was das Optische so niemals hätte glauben lassen. «Unsere Herzen sind voll, da wir nie verliebter ineinander waren und mit mehr Dankbarkeit füreinander waren als in der Entscheidung, uns zu trennen.»