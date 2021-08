Kate Bosworth trennt sich knutschend von ihrem Mann

Direkt fragt sie ihre Fans: «Was, wenn wir uns dafür entscheiden, keine Angst zu haben, sondern zu lieben?» Das werde «vielleicht für einige schräg tönen, romantisch für andere. Für uns ist es: die Wahrheit». Und dann sorgt Bosworth für Klarheit, indem sie nach den rührenden Zeilen schreibt: «Unsere Herzen sind voll, da wir nie verliebter ineinander und mit mehr Dankbarkeit füreinander waren als in der Entscheidung, uns zu trennen.» Sie beide hätten in den vergangenen Jahren die Liebe gewählt, so auch jetzt. «Wir halten so fest Händchen, wie wir unsere Finger an unserem Hochzeitstag ineinander verwickelt hatten. Die Augen schauen tiefer in diejenigen des anderen, jetzt mit mehr Mut.»