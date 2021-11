In die startet Kugelblitz Feuz am Freitagabend in Lake Louise. Beim Rennen in Kanada, das er bereits ein Mal gewinnen konnte und zwei weitere Male auf dem Podest beendete, wird der Berner derweil der einzige Schweizer Papa sein, der am Start steht. Seine anderen beiden Teamgspänli mit Nachwuchs zuhause sind beim Speed-Auftakt nicht mit dabei. Doch nicht nur bei den Alpinen fährt der eine oder andere Papi mit – auch in anderen Wintersport-Disziplinen sind die Familienväter schon in einiger Zahl vertreten.