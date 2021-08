Diese VIP-Kids haben die Beliebtheit im Namen stehen

Die Influencerin aber hat sich bei der Namensgebung nicht von der Hitparade inspirieren lassen, wie sie kurz nach der Geburt erklärte. «Ich habe mir schon immer eine Mia gewünscht», sagte sie. Schliesslich sei der Name «kurz und bündig – und international». Nur, dass so viele andere das ganz offensichtlich auch so sehen, war Simic zunächst ein Dorn im Auge. «Dass der Name nun seit Jahren auf der Trendliste steht, hat mich schon ein bisschen gewurmt.»