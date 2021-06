Ex-Bachelorette Zaklina Bäbler ist schwanger

«Wir haben unser Glück aber nie davon abhängig gemacht, ob wir gemeinsam Eltern werden oder nicht», so Zaklina Bäbler zu schweizer-illustrierte.ch. Sie habe sich auch gefragt, ob sie wirklich nochmals von vorne beginnen möchte – «und die Antwort war ja, wenn es klappt, was überhaupt nicht selbstverständlich war». Sie leide an Endometriose, schwanger zu werden sei fast unmöglich für sie. «Entsprechend lange haben wir es auch versucht, es aber einfach darauf ankommen lassen.»