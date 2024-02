Welches Ereignis hat Ihr Leben verändert?

Das zufällige Treffen mit dem damaligen Moderationsleiter des Berner Lokalradios Förderband in einem Nationalpark in den USA. Ich war auf Weltreise und wusste, dass ich danach mit meinem Schauspielstudium beginnen würde, das ich irgendwie finanzieren musste. Auf das Treffen folgte ein Vorstellungsgespräch, kaum 24 Stunden nach meiner Rückkehr in die Schweiz. Und noch in derselben Woche fing ich als Moderatorin beim Radio an. Ich habe also rein zufällig einen Weg eingeschlagen, von dem ich behaupte, dass es für mich genau der richtige war.