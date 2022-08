Warum ist Meditation bei Hitze so hilfreich?

Meditation hilft uns dabei, im Moment anzukommen und achtsamer zu sein. Bei Hitze ist es beispielsweise wichtig zu verstehen, wie der eigene Körper gerade reagiert und was eine wohltuende Massnahme wäre. Erst wenn wir wissen, wie es uns geht, können wir wahrnehmen, was wir brauchen. Mit fortschreitender Meditationspraxis ist es uns möglich, genauer in uns hineinzuhören und Verantwortung zu übernehmen. Diese Verantwortung kann dabei ganz unterschiedlichen aussehen und gilt natürlich auch für andere Beispiele als Hitze.