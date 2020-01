In der Kategorie «Glory Crazy» gings darum, den verrücktesten Prominenten zu küren. In diesem Jahr geht der «Glanz & Gloria»-Champagnerkühler an die unerschrockene Irma Dütsch. Die 75-Jährige Spitzenköchin schreckt auch ausserhalb der Küche vor nichts zurück. Dies bewies sie, als sie sich 2019 in Saas Fee mehr als 30 Meter in die Tiefe abseilen liess – ohne jegliche Klettererfahrung.