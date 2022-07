Kings Elliot – unsere neue Pop-Königin

WG-Zimmer mit schimmligen Wänden

So schweizerisch wie ihr Name ist auch ihre Kindheit, obwohl die Mutter Britin ist. Papa Banker, Mama Kindergärtnerin, sie und ihr älterer Bruder sind Scheidungskinder. Dem KV in einer Bank hängt sie die Matura an. Musik sei ein Hobby, kein Beruf, hört das Mädchen, das seit frühester Kindheit im Chor singt, ständig. Doch die Leidenschaft für Musik ist so gross, dass die Schwyzerin vor sechs Jahren nach London geht und sich an einer Musikschule einschreibt. Sie hält sich mit diversen Jobs über Wasser, wohnt «in einem winzigen WG-Zimmer mit Schimmel an den Wänden». Sie komponiert Songs, schickt sie an Plattenfirmen. Antwort bekommt sie nie. Ab und zu tritt sie in Pubs auf, in erster Linie, um ihr Lampenfieber in den Griff zu bekommen.