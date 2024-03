Die Desinger-Couch bereitete dem Ehepaar von Anfang an Kopfzerbrechen. «Wir haben sie sicher zehn bis zwanzig Mal umgestellt, bis wir den richtigen Ort für sie gefunden haben», sagt Christina Hänni im Youtube-Video mit Westwing. Sie wollten nämlich beim Fläzen Fernsehschauen und die Aussicht geniessen können können. Anschliessend prophezeite sie: «Wir werden sie bestimmt nochmals an einen anderen Ort stellen.» Trotz allem Hin und Her konnte das Sofa aber am Ende wohl doch nicht überzeugen und der Sänger und die Tänzerin entschieden sich dazu, sich zu trennen – natürlich nur von der Couch!