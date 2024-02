Es ist riesig und kuschlig weich, mit einem schönen, beigen Cordstoffbezug und dazu passenden Zierkissen: Das Designersofa, das Christina (34) und Luca Hänni (29) im vergangenen Sommer für ihr neues Haus in Thun gekauft haben. 3'100 Franken hatten sie für die Couch der Marke CXL by Christian Lacroix bezahlt. Und sich viel Mühe gegeben, um dafür den richtigen Platz zu finden – eher die Aussicht geniessen oder Fernsehschauen? «Wir haben sie sicher zehn bis zwanzig Mal umgestellt, bis wir den richtigen Ort für sie gefunden haben», erzählt Christina Hänni in einem Homestory-Werbevideo.