Luca Hänni durchlebt Achterbahn der Gefühle

«Wieso musstest du gehen?», so lautet der Titel von Luca Hännis (27) neuestem Song. Dieser richtet er an einen seiner «liebsten und treuesten Freunde sowie Förderer» – René Küng, der im Jahr 2016 verstarb. «Er war die gute Seele bei meinen Konzerten. Er koordinierte die Sicherheitskräfte und war auch immer zur Stelle, wenn ich etwas benötigte oder seinen Rat brauchte», so Luca gegenüber «Blick».