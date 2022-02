Luca und Christina verzweifeln an ihrer Hochzeitsplanung

Ins Herz getanzt

2020 lernten sich Luca und Christina in der RTL-Tanzshow «Let's dance!» kennen und tanzten sich ins Herz des jeweils anderen. Ihre Liebe machten sie aber erst einige Monate nach der Show öffentlich, danach ging es das Tempo der Beziehung aber im Sauseschritt voran. Ein Jahr später zog Christina zu Luca in die Schweiz, kurz darauf kauften die beiden ihr Traumhaus und im Januar 2022 wurde die Verlobung bekannt gegeben. Da ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie auch mit den Plänen für ihren grossen Tag nicht lange zögern, sondern schon mitten in den Vorbereitungen stecken. Bei diesem glücklichen Paar kann man sich aber sicher auf eine Traumhochzeit freuen.