Mit Marius Bear und Sven Epiney unterwegs in Turin

Marius Bear sei Dank gibts für Sven diesmal aber einen Ausflug in Turins Innenstadt. Als ehemaliger Strassenmusiker verlegt der Schweizer ESC-Vertreter einen seiner Aufwärmauftritte kurzerhand auf die Strassen der norditalienischen Metropole, begleitet vom Team des Schweizer Fernsehens. Bevor es losgeht, gönnen sich Marius, 29, und Sven noch einen Aperol Spritz und ein «Bicerin» – eine Turiner Spezialität aus Espresso, Kakao und Milch – im berühmten Caffè Torino an der zentralen Piazza San Carlo. Marius ist nervös. «Auf der Strasse bist du, im Gegensatz zu einer so grossen Bühne wie beim ESC, direkt mit einem Publikum konfrontiert, das dir jederzeit davonlaufen kann.» Kurz bevor er ans Mikrofon tritt, wird er von einem australischen Fan angesprochen (Australien nimmt seit 2015 am ESC teil. Die teilnehmenden Länder müssen lediglich Mitglied der European Broadcasting Union sein und nicht zwingend geografisch in Europa liegen). Einige Stimmen aus Down Under könnten dieses Jahr durchaus an die Schweiz gehen – schliesslich hat Marius Hügli, so der richtige Name von Bear, nicht nur einen Schweizer, sondern auch einen australischen Pass. Dies dank seinem Vater, der jahrelang in Australien lebte.