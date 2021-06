Nach der Bachelor(ette)-Beziehung ist vor dem Baby

Im April 2015 schliesslich stellt Beutl seine neue Freundin der Öffentlichkeit vor: Ex-Freestyle-Skifahrerin Mirjam Jäger, 38, ist seither die Frau an seiner Seite. Schon nach drei Monaten Beziehung ziehen der Berner und die Zürcherin zusammen, im November 2015 hält der ehemalige Mister-Schweiz-Kandidat um ihre Hand an. Seither haben die zwei den Fuss etwas vom Gaspedal genommen: Verlobt sind sie noch heute, verheiratet noch nicht. Stress machen sie sich deswegen keinen. «Wir haben unsere Meinung, was das Heiraten betrifft, nicht geändert, nehmen uns aber Zeit», erklärte Jäger 2020.