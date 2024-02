Schweizer Promis lassen sich den Winter nicht verderben

Dass Musiker Trauffer (44) gut Skifahren kann, war zu erwarten, denn immerhin kommt er aus dem Berner Oberland und hat einige der schönsten Skipisten der Schweiz quasi vor seiner Haustüre. Doch was er in Zermatt für ein Können zeigt, beeindruckt so richtig. Erst fährt er rückwärts den Hang hinunter, um dann später Carving-Schwünge vom feinsten in den Pulverschnee zu zaubern. Sollte er also eines Tages keine Lust mehr auf Musik haben – eine Zweitkarriere als Skirennfahrer wäre ihm gewiss.