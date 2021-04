Pocher, den Luft in dem Post getaggt hatte, reagierte auf seine typische Art: «Es war immer nur mein Körper. Gefühle waren nie dabei», meinte er scherzhaft. Kein Grund zur Sorge also für Luca Hänni, 26. Das Paar, das sich in der letzjährigen Staffel von «Let’s Dance» verknallte, ist immer noch schwer verliebt, wie man Christina Lufts Instagram-Account unschwer entnehmen kann: «Worte könnens nicht beschreiben», schreibt sie in einem ihrer letzten Einträge.