So posiert sie nicht nur locker an Politanlässen und am Strand, sondern beweist mit ihren lässigen Outfits ihr modisches Händchen. Wo es im Bundeshaus stets chic zu sein hat, kombiniert die Walliserin in der Freizeit gerne mal freche Sneakers und gemusterte Socken zu einem schlichten Ensemble. Und mausert sich in virtuellen Bundesrats-Kreisen damit zur Fashion-Bloggerin.