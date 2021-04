Claudia und Priscilla lernen sich während ihrer Ausbildung kennen. Claudia, gelernte Informatikerin, studiert auf dem zweiten Bildungsweg Theologie. «Aus reinem Interesse. Ich hatte gar nicht vor, Pfarrerin zu werden.» Das hat auch Priscilla nicht. In einem freikirchlichen Umfeld in Ägypten aufgewachsen – der Vater ist Ägypter, die Mutter Schweizerin –, will sie anfangs Missionarin werden. Nach ihrem Coming-out als queer – Priscilla liebt Frauen –, findet sie in der reformierten Kirche ihr Zuhause, wie sie sagt. Im Studium lernt sie ihre heutige Frau kennen. «Sie wollte, im Gegensatz zu mir, ursprünglich wirklich Pfarrerin werden. Heute ist sie Juristin», erzählt Priscilla lachend.