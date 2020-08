Die amerikanische Schriftstellerin Nora Ephron widmete in ihrem Buch «Der Hals lügt nie» ein ganzes Essay dem Thema Wartung, Instandhaltung und Pflege des Körpers. Hier ein kleiner Auszug: «Wir beginnen, tut mir leid, es zu sagen, mit den Haaren. Es tut mir leid, weil die Pflege von Haaren wahrhaftig überwältigend ist. Manchmal denke ich, sich keine Gedanken mehr über die Haare machen zu müssen, ist der geheime Vorteil des Todes.» Ja, es ist anstrengend, immer gesellschaftsfähig und perfekt auszusehen. Vor allem dann, wenn Beautyroutinen, Coiffeurtermine und Facials zu einem festen Plan werden, so fest, dass er uns in der Hand hat statt umgekehrt.