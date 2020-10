Die Handcreme als Entladung

Wer kennt es nicht: Man schlüpft in die Strumpfhose und alles, was man darüber layert, lädt sich lästig auf und klebt daran fest. Die Lösung gegen aufgeladene Kleidung? Etwas – und wirklich nur wenig – Creme in den Händen verreiben und auf der Strumpfhose verteilen. Dann wie gewohnt schichten.