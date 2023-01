Abschmink-ABC:

So entfernen wir aufwendiges Make-up spielend leicht

Bei einer anstehenden Party oder einem festlichen Anlass ist ein aufwendiges Make-up für viele Frauen ein Muss. Je stärker das Gesicht geschminkt ist, desto wichtiger ist es, dass die Haut am Abend gründlich abgeschminkt wird. So entfernt man aufwendiges Make-up in wenigen Schritten.