Alexa Chungs Mini-Zöpfe sind Zucker fürs Haar

Von Dua über Hailey und Margot – alle flirten mit Flechtwerk

Einen Hairstylisten oder zumindest eine dritte oder vierte Hand von der Freundin? Brauchen wir für diesen Look nicht! Und: Nicht nur Alexa zippelt am wohl leichtesten Haar-Trend der Saison herum, auch Popstar Dua Lipa und Model Hailey Bieber flirten gerade mit den 4-Minuten-Zöpfen durch unsere Insta-Feeds.

Und Margot Robbie – die hat schon 2019 bei den Filmfestspielen in Cannes bewiesen, dass die Baby-Zöpfchen sogar zum glamourösen Red-Carpet-Look taugen. Schnell, easy und romantisch: Unsere Gefühle geraten ebenso in Wallung wie unsere Strähnchen. Wenn die Restaurants wieder öffnen – das könnte euer Comeback-Look sein. Auf die Zöpfe, fertig, los!