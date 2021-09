Auf Mailands Strassen zählt nur diese eine Frisur

Nach all den Monaten der Ohnmacht ist endlich wieder was los! Auch in den Metropolen wie New York, London, Mailand und Paris, wo diktiert wird, was morgen cool ist. Man sollte alles umschmeissen wollen! Loslassen! Neues wagen! Alte Zöpfe abschneiden! Dem Leben mehr Kontur geben. Und zack, auf den Strassen Mailands hat man die Dinge in die Hand genommen. Vornehmlich Scheren. Man setzte an. Und befreite sich. Von Ballast. Von ollen Kamellen. Von Wallemähnen. Was einem aus dem Spiegel anstrahlt, ist ein neues Ich. Mit Haaren, die die Schulter nicht mehr berühren. Mit einer Frisur, die den Nacken freilegt. Die Verletzlichkeit signalisiert. Die dennoch angriffslustig sagt: «Komm doch!». Man ist auf alles gefasst, ist ready. Der neue Bob ist tough.