Cameron Diaz wäscht ihr Gesicht NIE – Hui oder Pfui?

Bloss nicht nachmachen

Äh, hat Cameron Diaz da gerade wirklich gesagt, sie wasche sich NIE das Gesicht? Für uns Grund genug, um bei einer nachzufragen, die wissen muss, ob es sich dabei nun um den neuesten Pflege-Geheimtipp oder doch um einen fatalen Fehler handelt. Als Dermatologin und Skincare-Expertin kennt Dr. Liv Kraemer die bestens Kosmetiktrends. Sich das Gesicht nicht zu waschen sei keiner davon: «Wie immer im Leben sind Theorie und Praxis hier weit voneinander entfernt. Würde man in der Natur, fernab von Luftverschmutzung leben und kein Make-up, keinen Sonnenschutz oder andere Produkte benutzen, könnte man argumentieren, dass sich die Haut mit ihrer eigenen Fettproduktion regeneriert und schützt. Doch leben wir in Wirklichkeit eben nicht in der Einöde. Wir sind der Verschmutzung in der Luft, Kochdünste, Kerzenrauch und Druckerschwärze ausgesetzt und benutzen in irgendeiner Weise Skincare-Produkte. All diese Rückstände können die Haut reizen – vor allem dünner werdende reifere Haut.» Was Cameron Diaz mit ihrem Gesicht macht beziehungsweise eben nicht macht ist also weder Trend, noch zu empfehlen.