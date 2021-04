Die schönsten Beauty-Looks der SAG Awards 2021

Gehört ihr zu den Glücklichen, die sich locker-lässig zwei komplett symmetrische Linien an die äusseren Augenwinkel zaubern können? Hut ab. Wir schauen immer noch bei Brigitte Bardot, Alexa Chung und neuerdings «Birds of Prey»-Star Jurnee Smollett ab. Die 34-Jährige hat das rasant geschwungene Katzenauge an den SAG Awards perfektioniert. Wer es ihr gleichtun will, liest am besten unseren Guide zum perfekten Eyeliner >