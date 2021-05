Diese Blume strafft unsere Haut

Was bewirkt Känguru-Blumen-Extrakt?

1. Straffen

Die Haut wird mit Känguru-Blumen-Extrakt von innen aufgepolstert. Das hat einen straffenden Effekt und macht Falten weniger sichtbar.



2. Feuchtigkeitsverlust vermindern

Känguru-Blumen-Extrakt enthält Linolsäure. Diese ungesättigte Fettsäure stärkt die eigene Hautschutzbarriere und wirkt so einem Feuchtigkeitsverlust entgegen.



3. Regeneration der Hautzellen fördern

Im Normalfall dauert der Regenerationszyklus ungefähr einen Monat. Mit dem Alter verlangsamt sich dieser Prozess. Durch das Extrakt wird die Hautzellenregeneration beschleunigt und unterstützt.



Zu finden sind Känguru-Blumen übrigens in Australien. Ihr Name rührt von deren Form, die an gefärbte Känguru-Pfoten in Miniatur-Grösse erinnert. Unsere Haut kann das Extrakt über verschiedene Produkte aufnehmen. Cremes, Seren oder beispielsweise Masken: