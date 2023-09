Italian Bob

La Dolce Vita hält Einzug bei den Frisuren-Trends: Der Italian Bob steht bei den Short Hair Trends im Moment ebenfalls ganz an der Spitze. Die Besonderheit bei diesem Haarschnitt: Er ist weniger akkurat geschnitten als ein herkömmlicher Bob, die Spitzen sind leicht ausgefranst und das Deckhaar fällt in subtilen Stufen. Besonders lässig und elegant wirkt der Italian Bob mit einem extratiefen Seitenscheitel. Dadurch fällt das Haar voluminöser. Wichtig ist, dass der Look so aussieht, als wäre man sich eben erst gerade einmal locker mit den Fingern durch die Haare gefahren. Fans der Frisur, die nach Italien-Urlaub aussieht, sind Model Elsa Hosk (34) und Schauspielerin Lucy Hale (34).