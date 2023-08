Neben Frisuren-Tutorials gibt der Haarprofi auch regelmässig Tipps zu Produkten. Das wohl beeindruckendste: der «Dream Coat» von Color Wow Hair. Das Spray soll die Haare spiegelglatt machen und sie optimal vor Frizz schützen. Ein Problem, mit dem wir uns, wenn das Wetter feuchter wird, wieder täglich auseinandersetzen müssen. Anti-Frizz-Sprays kennen wir bereits viele. So wirklich helfen tun die meisten jedoch nicht. Beim Dream Coat (Name ist Programm) ist das jedoch anders. Grosszügig aufgetragen und anschliessend mit dem Föhn erhitzt, schützt er das Haar so gut, dass Wassertropfen einfach abperlen.