Wir widersetzen uns. Wir sind bad ass. Wir testen Grenzen aus. Oops naja, das klingt nun rebellischer als es ist. Schliesslich geht es hier weniger um Politik als um Klamotten. Aber auch die Kraft der Mode darf nicht unterschätzt werden. Und da die schliesslich ein kreatives Spannungsfeld ist, muss es da immer mal wieder mächtig rappeln im Karton. Man könnte nun sagen, wir testen derzeit die Grenzen des guten Geschmacks aus. Aber wer definiert Geschmack? Wer sagt, was geht und was nicht? Eigentlich die, die Mode machen. Denen sind wir treu ergeben. Dass es dennoch manchmal heisst «Kann man das wirklich so tragen?», rührt von einer ungeschriebenen, aber doch sehr präsenten ominösen Gesetzesansammlung. Die es über den Haufen zu werfen gilt! Wer schon länger mal was anstellen wollte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu. Diese fünf Moderegeln warten nur darauf, endlich gebrochen zu werden:

1. Socken sind wie Unterwäsche: die versteckt man.

FALSCH!