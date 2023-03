5 Modefehler beim Job-Interview

1. Zu wenig Recherche

Wollt ihr den Job? Ehrlich? Dann heisst es recherchieren, und zwar richtig. Nein, es reicht nicht, einfach nur herauszufinden, wann das Unternehmen gegründet wurde und was es seitdem erreicht ist. Auch der Dresscode will erforscht sein. Was tragen die wichtigen Player üblicherweise bei öffentlichen Anlässen? Reichen dunkle Jeans und Bluse? Sind Kostüm und Hosenanzug die Regel? Wer nicht angemessen gekleidet erscheint, wird in einen Topf mit Anwärtern geworfen, die selbst beim Gespräch noch nicht so genau wissen, warum sie bei eben diesem Betrieb anheuern. Und ganz ehrlich: So ungerecht ist das nicht.