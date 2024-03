Egal, ob vom Lächeln oder Weinen – niemand bleibt von Falten verschont. Schliesslich sind sie ja auch etwas Schönes und erinnern uns an Momente aus der Vergangenheit. Dennoch versuchen wir oft alles, um unsere innere Jugendlichkeit äusserlich am Leben zu erhalten. Die Lösung dafür versteckt sich aber nicht immer nur in Anti-Aging-Produkten oder beim Schönheitsdoc.