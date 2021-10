Ella Emhoff verleiht der Monobraue Macht

«Als ich jünger war, habe ich die Härchen zwischen meinen Augenbrauen gezupft. Aber ich habe kürzlich damit aufgehört und es ist grossartig», so die 22-Jährige in einem Video der Vogue während der Fashion Week in Paris. Die Monobrauen sind die neuen Achselhaare. Die Natur als Rebellion. Etwas, das da eigentlich hingehört, schockt. Empört, rüttelt auf, macht Paradoxa deutlich, wird als mutig und edgy empfunden. Und deshalb von den grossen Brands nicht nur geduldet, sondern gefeiert. Und die sollten ja eigentlich wissen, was cool ist. Und was cool wird. Danke.