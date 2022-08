Was passiert beim Haar im Verlauf des Alterns?

Die Haare fallen vermehrt aus und wachsen langsamer, sie kräuseln sich stärker und werden trockener, haben weniger Volumen und verlieren an Pigmentierung, was zu mehr grauen und weissen Haaren führt. Zusätzlich zu den Auswirkungen des Alterns sind viele Frauen vom Übergang in die Wechseljahre betroffen, der in der Regel zwischen 45 und 55 Jahren stattfindet. Die hormonellen Veränderungen, die mit der Menopause einhergehen, können sich auf die Talgproduktion auswirken, was zu einer erhöhten Trockenheit der Kopfhaut und Brüchigkeit des Haares führen kann.