Habt ihr schon Blake Livelys Lockdown-Look gesehen?

Seit Blake Lively zum ersten Mal als Serena van der Woodsen durch die Upper Eastside (und unseren Kopf) flanierte, hat sich unser heimischer Bestand an Pflegeshampoos, Masken, Conditioner und Ölen mindestens verdreifacht. Diese Haare!! Voll, glänzend, wallend. Goals! Nun ist «Gossip Girl» längst abgedreht – sogar ein Remake schon in Arbeit – aber wir träumen noch immer. Das einzig faire? Auch die 33-jährige Schauspielerin ist aktuell von den Corona-Beschränkungen betroffen. Ehrlich gesagt sogar mehr als wir. Denn während man hierzulande (wieder) nach Herzenslust zum Coiffeur pilgern kann, sind die Regeln in den USA deutlich strenger. Mal eben einen Termin ausmachen, um die Spitzen in Form und die Farbe zu neuem Glanz zu bringen? Nicht drin. Schon bleiben nur noch zwei Möglichkeiten: Das Schicksal akzeptieren, fünf gerade sein und alles wachsen und spriessen lassen, oder das Schicksal in die Hände eines unerfahrenen Laien legen und hoffen und beten, dass sich genau das nicht als schlimmster Fehler des Lebens entpuppt.