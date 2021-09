Kann man im Spätsommer noch braun werden?

Die Erwartungen waren hoch, die Realität, nun ja, eher bescheiden. Wer 2021 nach dem harten Lockdown-Winter auf einem Traumsommer hoffte, wurde bitter enttäuscht. Am Himmel regnete, donnerte und blitze es. Nur die Sonne wollte sich einfach nicht so richtig durch die Wolkendecke schieben.

Nun kraxelt das widerspenstige Ding plötzlich doch noch mal aus ihrem schwarzen Loch. Die Freude ist gross. Immerhin lohnt sich das Badi-Abo kurzfristig doch noch. Auch, wenn man von dem Am-Wasser-Fläzen im Anschluss leider wenig sieht. Braun wird man in der Septembersonne schliesslich nicht mehr. Oder?