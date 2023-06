Smart gegen Melasma: Vorbereitung ist mal wieder alles

Dass die dunklen Schatten meist genetisch oder hormonell bedingt sind, macht die Sache nicht leichter. Intensiver UVA- und UVB-Schutz als fester Bestandteil der Beauty-Routine aber kann den störenden Pigment-Schwaden vorbeugen. Und wir wissen ja: Da auch das Hautkrebs-Risiko wie ein Damoklesschwert über unseren erhitzten Köpfen schwirrt, macht es umso mehr Sinn, mit regelmässigem Sonnenschutz mit LSF 50 auf Nummer sicher zu gehen. Gerne auch mit Produkten, die mit dem Wirkstoff Thiamidol angereichert sind – der nämlich hemmt die Melaninproduktion.

Auch die Wunderwaffe Vitamin C mischt als Retter in der Not mal wieder mit. Als lokales Antioxidans hält es die Melanin-Entstehung ebenfalls auf. So sollte man präventiv jeden Morgen fünf Tropfen in die gereinigte Haut einklopfen und auch dann wieder LSF 50 drübercremen. Vorsicht ist vor exzessivem Peelen geboten: Das rubbelt die Haut dünner und anfälliger. Alle zwei Wochen reicht völlig.