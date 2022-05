Dank dieser Methode pflegen wir spröde und sich schälende Lippen in zwei (kurzen!) Schritten wieder gesund. «To baste» heisst übersetzt so viel wie übergiessen und genau darum geht es bei diesem Hack, der unseren Mund in Rekordgeschwindigkeit wieder mit Feuchtigkeit versorgen soll. Denn nicht nur der Winter, sondern auch Wetterumschwünge, ständiges Lecken an den Lippen, Dehydrierung und UV-Strahlen können sie strapazieren und rissig machen. Alles, was wir für diesen vielversprechenden Trick benötigen, ist ein mildes chemisches Peeling oder einen Gesichtstoner, der Peeling-Säure enthält, und eine reichhaltige Hautpflege.