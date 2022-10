Frei nach dem Motto «fake it till you make it» ziehen wir die Form unserer Lippen also einfach etwas grosszügiger mit dem Liner nach und … fertig? «Wenn wir unsere Lippen optisch vergrössern möchten, ist es wichtig, erst einen hellen Concealer auf den Lippenrand aufzutragen. Danach kann die Kontur mit dem Liner etwas ‹nach aussen› versetzt werden. Der Lipliner sollte einen Tick dunkler sein als unsere natürliche Lippenfarbe. Dann wird mit einem helleren Lippenstift oder Gloss in der Farbe der Lippen gegen innen ausgefüllt», rät die Expertin. Und: «Wichtig dabei ist, Liner und Lippenstift gut zu verblenden, damit ein weicher Übergang entsteht. Sehr schön ist es auch, anschliessend noch das Lippenherz leicht mit etwas Highlighter zu betonen.»