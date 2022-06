Aber wie führt man sich dieses ominöse Betacarotin zu?

Zur Vorbereitung auf starke Sonneneinstrahlung kann Betacarotin in Form von Kapseln eingenommen werden. In hochkonzentrierter Form schützt es ausserdem vor Sonnenallergie und macht so Betroffenen das Leben leichter und Ferien oder Badi-Besuche angenehmer.

Wer beim Schlucken des Wirkstoffes ausserdem gerne noch in den Genuss von tatsächlichem Geschmack kommen will, der esse reichlich Karotten, Peperoni, Süsskartoffeln, Melonen, Aprikosen, Tomaten oder Kohl. Dazu gibt es sogar eine offizielle Zahl: Die empfohlene Tagesdosis liegt bei zwei bis vier Milligramm Betacarotin. Aber Gemüse kann man ja bekanntlich eh nicht genug essen. Liebhaber knackiger Sommersalate mit gutem Öl machen alles richtig, denn Carotinoide werden mit Fett als Partner am wirksamsten aufgenommen.