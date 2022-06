Vorbeugen und Abkühlen

Extreme Hitze und direktes Sonnenlicht – auch nur für eine kurze Zeit – sollten jedoch vermieden werden, da sich Geruch, Farbe und Konsistenz verändern können. Das erinnert dann tatsächlich an verdorbene Kuhmilch. Sollte dies geschehen, hilft nur noch eins: Ab in den Kübel! Das Produkt kann nämlich auch schon nach ein paar Wochen nach der Öffnung an Wirkung verlieren. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, lagert Sonnencreme an Fluss, See oder Meer immer im Schatten – oder noch besser: in der Kühltasche.