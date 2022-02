Lymphdrainage für den Körper

Die Trockenbürste wird mit langen, sanften Bewegungen über die trockene Haut in Richtung Oberkörper und Brust gestrichen. Empfohlen wird in Richtung des Herzens zu bürsten, da auf diese Weise das Lymphsystem in seiner natürlichen Richtung stimuliert wird. Beginnend an den Füssen wird mit leichtem bis mittlerem Druck nach oben gestrichen, ohne die Haut zu reizen. Um die Verdauung anzuregen, einfach mit kreisenden Bewegungen über den Bauch streichen und die Bewegungen oberhalb der Brust in Richtung Herz fortführen. Abschliessend ein pflegendes Körperöl oder eine Creme verwenden, um die Feuchtigkeit nach dem Peeling zu speichern.